الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

طعنته بعد زواجه عليها.. القصة الكاملة لحبس قاتلة زوجها السعودي في القليوبية

حبس سيدة
حبس سيدة

أمرت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس ربة منزل (35 عاما)، 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بقتل زوجها يحمل جنسية عربية "سعودي الجنسية " 62 عاما، حيث طعنته بسكين مطبخ في مشاجرة بينهما في منزل أسرتها بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، وادعت أنه كان يذبح خروف وانزلقت السكين منه ليصيب نفسه، فيما كشفت أجهزة الأمن والنيابة عدم صدق الرواية.

أدلت المتهمه بإعترافات تفصيلية حول الواقعة، مؤكدة أنها تشاجرت مع زوجها يحمل جنسية دولة عربية "سعودي الجنسية" بسبب الخلافات وقيامه بالزواج عليها بعد زوجاهما الذي استمر 13 عاما، وأنجب عن 4 أبناء.

وأشارت إلى أنها وزوجها يقيمون منذ 22 يوما في منزل والدها في قرية كفر الصهبي بشبين القناطر للزيارة، ونشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب الخلافات الزوجية وزواجه من أخرى عليها فقامت بطعنه بالسكين وقامت بمساعدة والدها بنقله إلى مستشفي بنها الجامعي فقام والدها بإخبار جهات التحقيق أن سبب الحادث هو قيام  المجني عليه بذبح رأس ضأن فانزلقت يده بالسكين وأصاب نفسه وتم نقله للمستشفى وعمل الإسعافات اللازمة له وإعادته لمسكنهما إلّا أنه توفي بعدها.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر بوفاة شخص يحمل جنسية عربية “سعودي الجنسية”، ومقيم في قرية كفر الصهبي ووجود شبهه جنائية عقب إدعاء زوجته إصابته بطعنه سكين أثناء التجهيز لذبح خروف بالمنزل.

انتقل الرائد حسام الحسيني معاون مباحث مركز شبين القناطر وبالفحص تبين أن المجني عليه أصيب بجرح طعني وتوفي أثناء تلقي العلاج في أحد المستشفيات وإدعاء الزوجه أنه أصيب أثناء ذبح خروف بمنزلهم بقرية كفر الصهبي.

بتضييق الخناق على الزوجه والمعاينه تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة واعترفت الزوجة أنها وراء طعن زوجها بالسكين خلال مشاجرة نشبت بينهما لقيامه بالزواج عليها، مما أثار غضبها فتشاجرت معه وخلال المشاجرة طعنته بسكين طعنه غائرة تسببت في وفاته بعد نقله لتلقي العلاج بالمستشفى.

وتبين من التحريات أن الزوجه تدعي  “ر. ا” 35 سنة ومتزوجه من القتيل من مايقرب 13 سنوات ولديهما 4 أطفال صغار، وكانوا في إجازة لدى والد الزوجة بقرية كفر الصهبي مركز شبين القناطر، وأنها فوجئت بزواجه عليها فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة فطعنته بسكين، وحاولت إخفاء الجريمة بالإدعاء بسقوطه على السكين أثناء الإعداد لذبح خروف ولكن بتضييق الخناق عليها اعترفت بأنها وراء الجريمة بعد أن ثبت من معاينة الجثة وجود شبهة جنائية في الواقعة.

القليوبية سعودي شبين القناطر الخلافات الزوجية جنسية عربية قتل زوجها حبس ربة منزل مستشفى بنها الجامعي

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