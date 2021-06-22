الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حاول إنقاذ صديقه.. مصرع شاب داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

غرق شاب
غرق شاب

شهدت مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، صباح اليوم، مصرع شاب غرقا، وذلك أثناء محاولة إنقاذ شاب آخر من الغرق بترعة المحمودية أمام المنطقة  الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ولنقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول  جثة  شاب هامدة.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد المسيري رئيس المباحث والفحص تبين غرق "محمد ح.غ" 28 عامًا، أثناء محاولة إنقاذ شاب من الغرق بترعة المحمودية أمام المنطقه الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، تم نقل الجثة لمستشفى مركز كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

  

مباحث التموين بدون ترخيص مدير الأمن منتهية الصلاحية التنسيق محافظة البحيرة مستشفى كفر الدوار ترعة المحمودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

حنين حسام تقدم طلبا لإعادة إجراءات محاكمتها قبل ترحيلها لسجن القناطر

القبض على حنين حسام تنفيذاً لحكم حبسها 10 سنوات

بداية يوليو.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

بعد الصور المثيرة للجدل.. أسماء شريف منير تكشف حقيقة ارتباطها بـ«أنتيكا»

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيا في الضفة والقدس

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا