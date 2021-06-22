حاول إنقاذ صديقه.. مصرع شاب داخل ترعة المحمودية بالبحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة، صباح اليوم، مصرع شاب غرقا، وذلك أثناء محاولة إنقاذ شاب آخر من الغرق بترعة المحمودية أمام المنطقة الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ولنقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كفر الدوار المركزي، يفيد بوصول جثة شاب هامدة.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد المسيري رئيس المباحث والفحص تبين غرق "محمد ح.غ" 28 عامًا، أثناء محاولة إنقاذ شاب من الغرق بترعة المحمودية أمام المنطقه الصناعية بشركة الغزل والنسيج بكفر الدوار، تم نقل الجثة لمستشفى مركز كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.