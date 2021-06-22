«لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي يحقق 8 ملايين مشاهدة في 6 أيام

يستمر كليب "لو كنت" للنجم أكرم حسني والفنانة هيفاء وهبي، في احتلال "الترند" على "يوتيوب" بتحقيق أعلى المشاهدات منذ انطلاقه حتى الآن، حيث تجاوز الـ 8 مليون مشاهدة في أقل من 6 أيام على قناتي أكرم حسني وهيفاء وهبي بـ" يوتيوب"، وذلك بعد حملة تشويقية بمن خلال وسم " هاشتاج" # لو_كنت، والتي أطلقها النجمان وشارك فيها العديد من النجوم حتى احتلت تريند تويتر ومؤشر جوجل للبحث.

كما أطلق النجم تحدي أحلى “تيك توك “ لأغنية لو كنت، على أن يحضر الفائز معه التصوير القادم، ليتوافد جمهور تيك توك ويحصد وسم ”هاشتاج” #لو_كنت أكثر من 20 مليون متابع في يومٍ واحد ومازالت المسابقة مستمرة.

- التحضير لعدة أعمال فنية

وخلال الفترة المقبلة يستعد الفنان اكرم حسني للتحضير لأكثر من عمل سينمائي بعد غياب الموسم الماضي ،بينما غاب أيضا عن موسم شهر رمضان الدرامي بعد آخر أعماله في رمضان 2020 مسلسل رجالة البيت، وشارك في بطولته معه الفنان احمد فهمي وعدد كبير من النجوم .

وتستعد الفنانة هيفاء وهبي خلال الفترة المقبلة لتسجيل عدد من الأغنيات "السينجل" المختلفة بينما يعد العمل إلي جمعها بين الفنان اكرم حسني هو أول تعاون .

وكان قد شارك أيضا اكرم حسني بأغنية واحدة مشهد واحد في مسلسل لؤلؤ والذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر، وعرض قبل شهر رمضان الماضي وشارك في بطولته كل من الفنان احمد زاهر وادوارد وهدير عبدالناصر وملك احمد زاهر وسلوي عثمان وكل من محمد الشرنوبي وحمدي هيكل ونرمين الفقي وآخرون وهو من إخراج محمد عبدالسلام وتأليف محمد مهران وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.