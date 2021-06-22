الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هيئة المحطات النووية تتيح لأوائل الكليات التقدم لوظائفها

جريدة الدستور

قالت مصادر مطلعة لـ «الدستور»،  إن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل، أتاحت لأوائل الكليات التقدم على الوظائف المعلن عنها، من خلال إرسال رسائل نصية (على الإيميل أو من خلال رقم الهاتف)، وكان  نص الرسالة كالتالى:

«يسر هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان تعلن عن حاجتها لتوظيف وتعيين الكوادر الشابة المتميزة، ويمكنكم الاطلاع على الاعلان رقم (2) لعام ٢٠٢١ على الموقع الرسمي للهيئة (هنا) ويسعدنا التقدم للوظائف المطروحة بالإعلان من خلال سحب ملف تقديم لشغل وظيفة من مقر الهيئة بمدينة نصر- ٤ طريق النصر ميدان الشهيد هشام بركات».

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

جدير بالذكر انه تم اعداد قاعدة البيانات بعد مخاطبة الجامعات المصرية لطلب بيانات أوائل الخريجين وهو ما لاقى تجاوبا واسعاً من الجامعات.

جدير بالذكر ان الاختبارات تتم بنظام المنافسة والتصفية وليس بأولوية التقديم ، حسب تصريحات الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، و تبدأ المدة المقررة لسحب الملفات الخاصة بالاعلان رقم 1, 2 لسنة 2021 ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة ، على ان يتم استلام الملفات بعد اسيفائها اعتبارا من 4/7/2021 حتى 4/8/2021 عدا ايام الجمع ، وعيد الاضحى المبارك ، و لن يقبل سحب وتقديم الملفات التى ترد قبل او بعد المدد الموضحه.

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

و اكدت الهيئة عبر موقعها الإليكترونى ، انه سيتم إجراء عدد (5) اختبارات على ان تكون درجة النجاح لكل اختبار بنسبة  لا تقل عن 65% ويعتبر النجاح في كل اختبار شرطا لدخول الاختبار التالي وان تكون درجة النجاح الكلية لكافة الاختبارات بنسبة لا تقل عن 70%.

وظائف هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
وظائف هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل أوائل الكليات توظيف وظائف

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