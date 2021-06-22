ضبط عاملين بـ 25 قطعة حشيش و4 لفافات «شابو» بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على احد الأشخاص، بحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش، و 4 لفافات لمادة الشابو المخدرة، ومبلغا، مالي 295 جنيها، وهاتف محمول، حيازة كلا من المتهم “ا.ن. ف “،34 عاما، عامل مقيم بقسم أول سوهاج، والمتهم "م.ا. م" 31 عاما، عامل، مقيم بقسم أول سوهاج.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات ،بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بالعملاء ، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- حالات تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.