الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم مطروح: تشكيل فريق كرة قدم نسائية للمشاركة في بطولة «كوني متميزة»

فريق كرة القدم النسائية
فريق كرة القدم النسائية بتعليم مطروح

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تم تشكيل فريق لكرة القدم النسائية من طالبات المدارس بمحافظة مطروح ليكون ممثلا للمديرية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، في بيان له، أن المشاركة الأولي للفريق جاءت في بطولة كوني متميزة تحت إشراف الأستاذ محمد رمضان موجه عام التربية الرياضية وموجهي المادة والتي تقام مبارياتها بملاعب المدينة الشبابية في أبي قير بمدينة الإسكندرية بمشاركة الفرق النسائية لعدة مديريات تعليمية. 

 وأوضح أن تلك تعد المسابقة الأولي من نوعها في تاريخ تعليم مطروح، وذلك في إطار اهتمام الدولة بممارسة الفتيات للرياضة بصفة عامة وكرة القدم خاصة.

وأشار إلى أن البطولة النسائية تقام بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة لانتقاء أفضل العناصر كنواة للمنتخبات والأندية.

وأكد وكيل تعليم مطروح علي أن المشاركة الأولي لفريق تعليم مطروح تأتي انطلاقا من أهمية الرياضة في حياة الإنسان وفي ظل اهتمام الدولة  بالنهوض بكرة القدم النسائية التركيز علي السن الصغيرة في المدارس الابتدائية لإنشاء قاعدة سليمة للعبة في مصر.

فريق كرة القدم النسائية بتعليم مطروح
فريق كرة القدم النسائية بتعليم مطروح
فريق كرة القدم النسائية بتعليم مطروح
فريق كرة القدم النسائية بتعليم مطروح
مطروح وكيل تعليم مطروح الكرة النسائية كوني متميزة الإسكندرية

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