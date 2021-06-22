الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يحذر الحكومة والمحافظين من التهاون في إجراءات مواجهة كورونا

كورونا
كورونا

حذر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة، من أي تهاون فى تطبيق جميع التعليمات التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن انخفاض الإصابة بهذا الفيروس لا يعنى التخلي بأي حال من الأحوال فى ملف تطبيق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب أباظة، فى بيان، الدكتور مصطفى مدبولى بإصدار تعليمات حاسمة لجميع المحافظين بعدم التهاون فى تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على ضرورة أن يدرك الجميع أن انخفاض الإصابات من كورونا ليس مبررا بالتهاون في تطبيق التدابير الاحترازية ولا بد أن تواصل الأجهزة المعنية دورها في تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين لهذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.

ووجه وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تحية قلبية لصقور الجيش الأبيض المصرى ومن يعملون داخل المنظومة الصحية المصرية، مؤكداً أنهم كانوا أبطالاً فى إنقاذ أرواح المصريين من فيروس كورونا ومنهم من ضحى بروحه ولم يتردد لحظة فى العمل ليلاً ونهاراً داخل جميع المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

  كانت وزارة الصحة، أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من 65%؜، والوفيات لأكثر من 30%؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد 19، بفضل الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحصول علي التطعيمات.

كورونا فيروس كورونا النائب أحمد فؤاد أباظه لجنة الشئون العربية مجلس النواب

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