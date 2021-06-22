روسيا تُسجل 16 ألفا و715 إصابة و 546 وفاة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 16 ألفا و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و350 ألفا و919 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرًا إلى أن 2455 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية.

ولفت البيان إلى تسجيل 546 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 130 ألفا و347 شخصا، لافتا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 6 آلاف و555 إصابة، تليها مناطق ضواحي موسكو بــ 1871 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 1065 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا أن 11 ألفا و117 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و889 ألفا و450 شخصا.

يُذكر أن روسيا سجلت في اليوم السابق 17 ألفا و 378 إصابة بالفيروس التاجي.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.