الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

كيفية أداء صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر

صلاة
صلاة

تصدر سؤال كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر، مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المسلمين حول العالم في معرفة كيفية أداء تلك الصلاتين، فالبعض لا يعرف عنهما شيئا، ونظرًا لقلة كسوف الشمس وخسوف القمر، فهما ظواهر كونية لا تتكرر كثيرًا، ولكن هناك بعض الأفراد ترغب في معرفة كيفية أداء الصلوات وهو من الأسئلة الشائعة الت وجدت اهتمامًا كبيرًا خلال هذه الفترة.

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة كيفية أداء صلاتي خسوف الشمس وخسوف القمر ، وفقا لما جاء في الشرعية الإسلامية.


كيفية أداء صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأوضحت الدار أن أعلى الكمال في كيفيتها: أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

حكم صلاتي كسوف الشمس وخسوف القمر  في الشرع
وأضافت الدار، أن صلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ مستدلة بحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وأشارت الدار إلى أن المسلم حين يؤدى الصلاة يجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

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