ضبط 5 مصانع دون ترخيص بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى ذات السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بحملة مكبرة بنطاق ايتاي البارود أسفرت عن: المرور علي الأسواق والمصانع ومحلات الجزارة ومحال بيع المواد الغذائية تم ضبط 100 شيكارة سماد عضوي زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان مجهول المصدر.

كما تم ضبط 43 شيكارة ملح منتهي الصلاحية زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 2150 كيلو بمصنع أجبان بدون سجل صناعى، ومصنع البان بدون سجل صناعى وتم التحفظ على 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي 5 أطنان، ومصنع لأدوات التجميل بدون سجل صناعي وتم التحفظ 500 كيلو سكر.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع حلويات بدون سجل صناعى وتم التحفظ علي كميات من الدقيق والسكر، مصنع أكياس بدون سجل صناعي وتم التحفظ علي كمية من المواد الخام،و 20 شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كيلو بإجمالي 500 باحدي محلات السوبر ماركت.

كما تم تحرير عدد 10 محاضر لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي بوزن 40 ض كجم بمطاعم ومحلات جزارة،و ضبط 20 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

هذا وقد شدد محافظ البحيرة علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.