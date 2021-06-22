رئيس الوزراء اليوناني يثمن جهود الحكومة المصرية لتحقيق الحرية الدينية

ثمن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس جهود الحكومة المصرية للحفاظ على الحرية الدينية، مؤكدًا على أن القارة الإفريقية بها إمكانيات وموارد كبيرة، جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال لقائه مع بطريرك الإسكندرية والجالية اليونانية في مصر وفقا لما نقلته صحيفة جريك سيتي تايمز.

وقالت الصحيفة لقد التقى رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس مع البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، خلال زيارته لمصر أمس.

من جانبه، قال ميتسوتاكيس إن إفريقيا "قارة منسية بالنسبة للكثيرين ، لكنها قارة القرن الحادي والعشرين حيث تمتلك العديد من الإمكانات الهائلة.

وجدد رئيس الوزراء اليوناني للبطريرك أنه يحظى بدعم الدولة اليونانية الكامل في أعماله التبشيرية ذات الطابع الإنساني والثقافي والاجتماعي والتربوي.

وشكره على مساهمة البطريركية ونفسه في تعزيز الوجود اليوناني في إفريقيا.

وفي الوقت نفسه، طلب من البطريرك تعزيز البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشر اللغة اليونانية والتعليم الأرثوذكسي اليوناني ، تحت رعاية الكنيسة في مصر.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن ارتياحه للسلطات المصرية في أمور الحرية الدينية واحترام الحقوق الدينية والثقافية التي تتمتع بها الكنيسة الأرثوذكسية في مصر.

وقبل الذهاب إلى الإسكندرية للقاء البطريرك، التقى ميتسوتاكيس أيضًا بالجالية اليونانية في القاهرة في السفارة.

وقال ميتسوتاكيس: "لقد استغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ألتقي بكم بسبب وباء كورونا، ولكنني أعتقد أن الأيام الصعبة قد ولت وأن الأمور في اليونان تسير على نحو أفضل بكثير".

وأضاف: "لذلك لدينا أيضًا فرصة للسفر مرة أخرى ، لذلك سنكون هنا في مصر لإعادة تأكيد العلاقات الوثيقة للغاية التي نتمتع بها مع هذا البلد".

يذكر أن رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس قد التقى البطريرك في الإسكندرية والجالية اليونانية في القاهرة بعد لقائه رفيع المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعضاء آخرين في الحكومة المصرية.