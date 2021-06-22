الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: 6 ملايين مواطن يتلقون التطعيم ضد كورونا حتى الآن

التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا

أعلن وزير الصحة الماليزي، الدكتور أدهم بابا أن إجمالي عدد المتلقين للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 للجرعة الأولى والثانية في البلاد حتى أمس الإثنين، تجاوز 6 ملايين جرعة.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية -اليوم الثلاثاء- عن بابا قوله "إن نحو 441, 384, 4 شخص تلقوا الجرعة الأولى، إضافة إلى 757 , 666, 1 شخص تلقوا الجرعة الثانية؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد المتلقين للجرعتين الأولى والثانية 6,051,198 .

ومن جانبه، قال الوزير المنسق لبرنامج التطعيم الوطني الماليزي لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إن 10 % من إجمالي عدد السكان في ماليزيا سيتم تطعيمهم بالكامل في منتصف يوليو المقبل، حوالى 8 ملايين مواطن ماليزي، موضحا أن الهدف من ذلك يمكن تحقيقه بناًء على عدد مراكز التطعيم المفتوحة في هذه البلاد، وإمدادات اللقاحات التي حصلت عليها ماليزيا.

وأضاف أنه في بداية الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل ستحصل ماليزيا على مزيد من إمدادات لقاح فايزر-بيونتيك، وإمدادات جديدة من لقاح أسترازينيكا، مؤكدا أن الحكومة الماليزية تكثف الجهود لتعزيز معدلات التطعيم؛ لتتماشي مع خطة التعافي الوطنية من أجل تحقيق المناعة الجماعية.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

ماليزيا كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

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