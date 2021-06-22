نائب يطالب بالضرب بيد من حديد على العناصر المعوقة لتطوير السكة الحديد

بعد حادث قطار حلوان

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالضرب بيد من حديد على كل العناصر التي تعوق عملية التطوير داخل مرفق السكة الحديد، مؤكدا أن التهاون في مواجهة هذه العناصر "جريمة في حق الوطن"، وتستر على فساد يعاقب عليه القانون.

وأشار النائب، في بيان له اليوم، إلى أن استمرار حوادث القطارات بهذه الصورة وما تسببه من ضحايا وخسائر مادية يتطلب تطهير هذا المرفق، لاسيما وأن أغلب التحقيقات عقب كل حادث تثبت وجود إهمال من بعض الموظفين.

ولفت إلى إصدار الرئيس السيسي القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب مؤخرا، والذي يسمح بفصل من يثبت تعاطيه المخدرات، مشددا على سرعة تطبيق القانون، لاسيما في جهات العمل والمرافق العامة الهامة، لمواجهة العناصر التي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: "الموظف متعاطي المخدرات المسئول عن حياة المواطنين وكذلك الموظف المتعمد إعاقة أي خطوات للتطوير، هي نماذج وأمثلة خطرة على المجتمع لا تقل خطورتها عن الإرهاب الذي تواجهه البلاد، والذي يستهدف عرقلة خطوات التنمية بها".

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: "للأسف الشديد يمتد تأثير تلك العناصر السيئة، إلى العناصر الإيجاببة في مرافق هامة مثل السكة الحديد، حيث يبثون داخلهم روح الفشل والإحباط، وهو ما يمثل خطورة أكبر أيضا".

واصطدم قطار بضائع، أمس الإثنين، بسيارتين «أتوبيس وميكروباص» في منطقة كفر العلو بحلوان جنوب محافظة القاهرة، وكان القطارمحملا بفحم الكوك قادم من قليوب في طريقه إلى الواحات مرورًا بالتبين، حيث اصطدم بسيارتين، أحدهما أتوبيس يستقله عددًا من العمال والآخر ميكروباص.