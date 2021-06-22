مقترح برلماني بتطبيق آليات تصنيع «Gypto pharma» بباقي شركات الدواء

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطبيق نموذج أليات تصنيع مدينة الدواء المصرية Gypto pharma"على باقي الشركات الوطنية العاملة بمجال صناعة الدواء.

وأوضح وكيل القوى العاملة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح في الأول من أبريل الماضي 2021 مدينة الدواء المصرية gypto pharma، بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والتي تعتبر أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة دواء سنوياً.

وتابع: “تعد مدينة (Gypto pharma) واحدة من أكبر المدن الدوائية الفريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الأدوية، ويتوافر فيها أحدث التقنيات والماكينات والوسائل التكنولوجية التي لا تعتمد على التدخل البشري، لاسيما أنها مجهزة بكاميرات لفرز أي نوع من الأقراص المخالفة، ما يجعل إنتاج الأدوية على أعلى درجات الجودة؛ كما تقوم أجهزة المدينة بأعمال التنظيف الذاتي الإلكتروني لنفسها، الأمر الذي يساهم في استمرار عملية الإنتاج من دون توقف”.



وأردف مهنى، أن تلك الماكينات تعمل ألكترونياً بشكل كامل، حيث أنه في حال وقوع أي خطأ من العامل البشري فإن الماكينات تتوقف بشكل تام وتلقائي عن عملية التصنيع، حيث يقتصر دور العامل البشري على إعطاء المعلومات للماكينات فقط.

وطالب النائب في اقتراحه، أن يتم تعميم تجربة ذلك النوع من الماكينات في مختلف الشركات والمصانع الوطنية المتخصصة في صناعة الدواء، وذلك تماشياً مع سياسات الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة في الارتقاء بقطاع الدواء وتوفير أفضل جودة للدواء المحلي وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وذلك لتعظيم دور صناعة الدواء المحلي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وعلى رأسها خطة إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وكان قد أشاد النائب أحمد مهني، بمحاولة الحكومة المستمرة بشأن إجراءات تقنين أوضاع مركبات "التوكتوك" وتشجيع أصحابها على الترخيص، ويأتي ذلك من خلال مشاركة عدة وزارات منها الداخلية والصناعة والتنمية المحلية والمالية، مؤكدًا أنها تعتبر خطوة مهمة وجادة في هذا التوقيت، خاصة وأن ترخيص التوك توك يساعد في التنمية الاقتصادية خاصة وأنها كانت تخسر 3 مليارات جنيه بشكل سنويًا.