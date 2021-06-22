إضاءة 500 ألف شمعة بالبرازيل تكريما لذكرى ضحايا كورونا

أضاء أهالي مدينتي (ريو دي جانيرو) و(ساو باولو) بالبرازيل، 500 ألف شمعة؛ تكريما لذكرى أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن من بين الوفيات 1122 طفلا دون سن العاشرة، الأمر الذي يثير القلق، حيث إن معدل وفيات الأطفال جراء الفيروس في البرازيل يعد أكبر من المعدل ذاته في العديد من الدول الأخرى.

وتتجاوز الإصابات اليومية بفيروس كورونا أكثر من 70 ألفا، في الوقت الذي تم فيه تطعيم 11.4% فقط من السكان بشكل كامل، وفقا لبيانات الحكومة البرازيلية.

وشهدت البرازيل موجة ثانية عنيفة من الجائحة في مطلع العام، أسفرت عن أكثر من 4 آلاف وفاة يوميا، فيما يبدي الخبراء قلقهم لبطء حملة التلقيح والتفشي السريع للسلالات الجديدة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.