انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان

انقطعت مياه الشرب، اليوم الثلاثاء، نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات علي خط مياه الشرب 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي رافع وادي العرب، وربط خط مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة من طرد رافع مياه وادى العرب.

وتضمن انقطاع مياه الشرب عن مركزي ومدينتي كوم أمبو ونصر النوبة على النحو التالي:

١- المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو :

أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج – أجزاء من قروي حجازة " قرية نجع العرب " - أجزاء من قروي العباسية " قرية الخور قبلى ".

2- المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة :

مدينة كلابشة - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت.

وجاء انقطاع مياه الشرب إعتباراً من الساعة الخامسة من صباح اليوك الثلاثاء الموافق 22/6/2021، ويستمر حتي الساعة الخامسة من صباح غدًا الأربعاء الموافق 23/6/2021.

ونوهت محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية، ولك لتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى دشن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أمس الأثنين، الدفعة الثامنة على التوالي لأسطول مشروع تحديث السيرفيس والتي شملت 20 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة من بينها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وذلك لخطوط سير قرى أبو الريش والأعقاب ، بالإضافة إلي مركز نصر النوبة وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى.

وذلك استكمالاً لخطة محافظة أسوان لتحديث منظومة النقل الجماعى والتي أمتدت إلي مختلف المناطق والأحياء الشعبية والقري أيضاً بالمراكز والمدن.

وحضر فعاليات التدشين أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعى المصرى وعمران أحمد رئيس فرع البنك بأسوان وقيادات المحافظة والبنك.

وأثناء قيامه بتسلم السائقين مفاتيح السيارات الحديثة وخطابات البنك أكد اللواء أشرف عطية على تنفيذ ما تم إعلانه من قبل بتفريغ المحافظة بالكامل من سيارات الربع نقل ( الكبود ) بنهاية العام الحالي وإستبدالها بوسائل نقل حضارية وآمنة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وبما يليق بمكانتها السياحية والعالمية ، مشيراً إلي أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مشروع الإحلال والتجديد إدخال سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وخاصة أنه جارى تخصيص 4 محطات جديدة لتموين السيارات بهذه الخدمة.