الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صعود المؤشرات الأوروبية.. وآمال التعافي ترفع أسهم البنوك وشركات التعدين

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

صعدت الأسهم الأوروبية لمستويات قياسية، اليوم الثلاثاء، إذ طغى التفاؤل حيال تعاف اقتصادي من جائحة  فيروس كورونا المستجد، بقيادة التحفيز على مخاوف من تشديد بنوك مركزية عالمية السياسة النقدية أبكر مما هو متوقع.
 

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، وقادت المكاسب الأسهم شديدة التأثر بالاقتصاد ومن بينها البنوك وشركات التعدين والطاقة.
 

وكانت هذه المجموعة من الأسهم قد تراجعت  في الأسبوع الماضي، في أعقاب إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بأن التضخم يرتفع أكثر من المتوقع، لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد هدأت هذه المخاوف ، يوم الاثنين، بقولها إن هناك اختلافا في الظروف بين منطقة اليورو والولايات المتحدة.


ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من المتحدثين من مجلس الاحتياطي الاتحادي، لتهدئة التقلبات في السوق قائلين إن رد الفعل لاجتماع الأسبوع الماضي كان مبالغا فيه.

وفي سياق متصل، ضغطت شركات التعدين على الأسهم الأوروبية، الجمعة الماضية، لتقتفي أثر نزول لأسعار السلع الأولية، إذ ألقت توقعات بتشديد السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي بظلال سلبية على خامس أسبوع على التوالي من المكاسب للمؤشر ستوكس 600.

ونزل مؤشر قطاع التعدين 0.1 بالمئة، ليصل بإجمالي خسائره الأسبوعية إلى ما يزيد على خمسة بالمئة، واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 07:08 بتوقيت جرينتش.

وبلغ المؤشر القياسي ستوكس 600 في الآونة الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة، بفضل تطمينات من البنك المركزي الأوروبي بأنه سيُبقي على تيسير السياسية النقدية، لكن تلميحات غير متوقعة من البنك المركزي الأمريكي بشأن تقليص التحفيز الضخم الذي يقدمه أثرت سلبًا على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر.

وكانت قطاعات التأمين والبنوك والطاقة الأوروبية، ضمن أكبر الأسهم المتراجعة في التعاملات المبكرة.

الأسهم الأوروبية كورونا كوفيد اوروبا تعاف اقتصادي

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وائل لطفي

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