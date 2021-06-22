الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

أسقف بنسلفانيا يسيم 3 شمامسة و«الأرثوذكسية والكاثوليكية» تطلقان 3 حلقات من برامجها

الانبا كاراس
الانبا كاراس

احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بسيامة ٣ شمامسة بيد الأنبا كاراس، بكنيسة السيدة العذراء ويوسف النجار في ليڤيتاون بالولايات المتحدة الأمريكية.

و  صلي نيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا بأمريكا، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ويوسف النجار في ليڤيتاون، وقام نيافته خلال الصلاة بسيامة 3 شمامسة برتبة اناغنستيس.

وعلى صعيد اخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "فرح عظيم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "أَمْ تَسْتَهِينُ بِغِنَى لُطْفِهِ وَإِمْهَالِهِ وَطُولِ أَنَاتِهِ، غَيْرَ عَالِمٍ أَنَّ لُطْفَ اللهِ إِنَّمَا يَقْتَادُكَ إِلَى التَّوْبَةِ؟".

وجاءت الحلقة من تقديم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي تأمل في رسالة رومية لماربولس الرسول الأصحاح الثاني.

وفي سياق متصل، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الكنيسة.

وقالت الكنسة في الحلقة:" سلطة الكنيسة التعليميّة ليست فوق كلمة الله، ولكنّها في خدمتها، فتُصغي لهذه الكلمة بمحبة، وتحافظ عليها بتقديس، وتعرضها أيضا بأمانة".

كما أطلق ايضا المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم اية ".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الفرح، تحت شعار:" "فَرِّحْ نَفْسَ عَبْدِكَ، لأَنَّنِي إِلَيْكَ يَا رَبُّ أَرْفَعُ نَفْسِي." (مز 86: 4)".

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الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا وميريلاند وديلاوير ووست فرجينيا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة السيدة العذراء ويوسف النجار – ليڤيتاون رتبة اناغنستيس

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