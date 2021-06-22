الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي يدعو لتعزيز الاستثمار والابتكار في رقمنة العمل البرلماني

النائب ممدوح الصالح
النائب ممدوح الصالح

شارك ممدوح الصالح، عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب بمملكة البحرين، ممثلا عن البرلمان العربي، في أعمال المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2021، بمشاركة دولية واسعة من البرلمانيين، والباحثين، والمهتمين بمجالات التحول الرقمي للبرلمانات، وذلك بناء على الدعوة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وهدف المؤتمر إلى استعراض تجارب البرلمانات حول العالم في التحول الرقمي والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير آليات وأدوات العمل البرلماني، واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة وآليات عملها في ظل تحدي فيروس كورونا.

وأوضح النائب ممدوح الصالح، أنه على الرغم مما شهده العالم من تحديات وتقييد للحركة بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يثن البرلمان العربي عن مواصلة دوره دفاعاً عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها. فالبرلمان العربي هو المنظمة البرلمانية العربية والإقليمية الوحيدة التي أقامت جلساتها بشكل دوري وحضورياً، حيث عقد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي (7) جلسات حضورياً، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

واستعرض الصالح تجربة البرلمان العربي من خلال "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"، وقدرته على تطويع التكنولوجيا في تنفيذ أول دبلومة تطبيقية في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية والتي جمعت بين الدراسة حضورياً، والدراسة عن بعد، حيث شارك بها عدد كبير من البرلمانيين العرب.

وأكد عضو البرلمان العربي على ضرورة تسخير التقنية واستخدام البرامج التي تنسجم مع العمل البرلماني في مختلف البرلمانات العربية، مؤكداً على رؤية البرلمان العربي بشأن ضرورة تعزيز الاستثمار والابتكارات في مجال التقنيات الحديثة عبر إستراتيجيات عمل واضحة تعزز من الاستثمار في التقنية والقدرات البشرية والإجرائية.

وكان الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي قد وجه للبرلمان العربي دعوة للمشاركة في المؤتمر العالمي للبرلمان الإلكتروني 2021م وذلك لاستعراض تجارب البرلمانات حول العالم في التحول الرقمي والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة في تطوير أليات وأدوات العمل البرلماني. 

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