محافظ الغربية: افتتحنا 83 مدرسة وانتهينا من 145 أخرى بتكلفة 1.4 مليار جنيه

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة خلال الـ 18 شهر الماضيين افتتحت 83 مدرسة، وفي طريقها لافتتاح 145 أخرى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمدرسة هند المنزلاوي بقرية بنا أبو صير، بحضور النائب محمد زايد، النائبة سحر العشري، النائب عزت المحلاوي عضو مجلس النواب السابق، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية والأستاذ محمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

وتفقد محافظ الغربية المدرسة والتي تم إنشاؤها على مساحة 3772 متر بتكلفة 11 مليون جنيه لتخدم أهالي القرية والقرى المجاورة من خلال 28 فصل لجميع المراحل التعليمية.

وقال رحمي إن المحافظة تولي أهمية كبرى لقطاع التعليم والذي يأتي ضمن المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة، حيث تم تطوير وصيانة 362 مدرسة بتكلفة 176 مليون جنيه، وإمداد المدارس بأدوات ومعدات بتكلفة 175 مليون جنيه لتكون مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب.



كما عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم اجتماعاً موسعاً بحضور رؤساء الوحدات المحلية والتضامن الاجتماعي بزفتي، وذلك لمتابعة المشروعات الاجتماعية الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعلي رأسها استحقاق المنازل ضمن مبادرة سكن كريم.



وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى ما تم تنفيذه في مبادرة سكن كريم، حيث وجه بتشكيل لجنة مشتركة من المحافظة، التضامن الاجتماعي، الجمعيات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة، لاختيار المستحقين للمنازل ضمن مبادرة سكن كريم والبالغ عددهم 1813 حاله داخل 54 قرية و88 تابع، وفتح باب التظلمات عقب إعلان نتيجة المستحقين.



أوضح عبد الوهاب الحضري ممثل “حياة كريمة” بالمحافظة أن المعايير التي وضعتها الدولة لاستحقاق منزل ضمن المبادرة هي أن يكون المنزل أقل من 120 متر وغير مسقف، وهو المسكن الوحيد للأسرة وليس لهم بديل.