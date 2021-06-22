توقيع مذكرة تفاهم بين «إى تاكس ومايكروسوفت» لإتاحة الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية

لدعم التحول الرقمي

- رئيس مصلحة الضرائب: نسير بخطى ثابتة لتنفيذ شروع تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية.

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يتم السير بخطى ثابتة وقوية وناجحة، وتحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ، مشيرا إلى إن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتي تم تطبيقها فى أول يناير2021 بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، وكبار المهن الحرة، ومن المقرر تعميمها على باقي المأموريات بمختلف أنحاء الجمهورية تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة ، ويُسهم فى بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات ، و أن منصة الفاتورة الإلكترونية التي تم تنفيذها تُعد بمثابة عبور جديد إلى مصر الرقمية .

ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية «E- TAX»، تُعد ضمانة قوية لإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الضريبية الإلكترونية على النحو الأمثل، ومنها منظومة مُقدم الخدمة للفاتورة الالكترونية والإيصال الإلكتروني والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، والدعم الفني الميداني للمشروعات ، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.

- نسعى لإدارة ضريبية تعتمد على التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وميكنتها

وأوضح "عبد القادر" أنه بناءً على توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية ومتابعته الدؤوبة والمستمرة لتطوير المنظومات الضريبية، كان النجاح الذى تحقق فى تطوير مصلحة الضرائب من خلال مشروعات عالية التقنية تؤكد مدى الجهد غير المسبوق الذى تم خلال الفترة الماضية منها، «الإقرارات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» و«منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» و«ميكنة الطعون الضريبية»، وتابع نسعى نحو إدارة ضريبية على أعلى مستوى تعتمد على التكنولوجيا؛ بما يُؤدى إلى تبسيط الإجراءات وميكنتها، والتيسير على الممولين أو المكلفين، على النحو الذى يضمن خلق منظومة ضريبية تضاهى البلدان المتقدمة وتشجع الاستثمار.

- توقيع اتفاقية مع "مايكروسوفت" لإتاحة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية

ومن جانبها أشارت رشا عبد العال، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مايكروسوفت وشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «E-Tax» ، الشركة التابعة لوزارة المالية بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإتاحة استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي .

وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب، أنه بموجب المذكرة، سيتم تدعيم جهود التحول المالي الرقمي في مصر من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال في النظام الضريبي، بالإضافة إلى تمكين شركة «E-Tax» من تعزيز دورها في تطوير القدرات الأساسية اللازمة للتحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية بما يشمل مشروعات الفاتورة الإلكترونية ومقدم خدمة الفاتورة الإلكترونية وتقارير الأعمال الذكية في مجال الضرائب والتهرب الضريبي.

ومن جهته أشاد " إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «E-Tax» " بمشروعات التحول الرقمي التي تقوم بها وزارة المالية في الوقت الراهن، لتطوير المنظومة الضريبية الإلكترونية الحالية والارتقاء بالإدارة الضريبية، بما يعمل على تعزيز الحصيلة الضريبية والتيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية من خلال اتباع أحدث الوسائل الالكترونية ، مضيفًا أن "الشراكة مع مايكروسوفت ستمكننا من الاستفادة من خبراتها الواسعة وخدماتها المتطورة على نحو يتوافق مع بلوغ رؤيتنا خلال الفترة المقبلة".

- التحول الرقمي هو الطريق الوحيد نحو تحقيق استدامة الأعمال والخدمات

من جهتها عبرت ميرنا عارف، مدير عام مايكروسوفت في مصر، عن أهمية هذه الاتفاقية قائلة أثبتت جائحة كوفيد-19 بما لا يدع مجالاً للشك بأن التحول الرقمي هو الطريق الوحيد نحو تحقيق استدامة الأعمال والخدمات في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في جميع المجالات ، مضيفًة أننا نحرص على تقديم كل الجهود والخدمات من أجل تحقيق الهدف المنشود لوزارة المالية للتحول الرقمي للمنظومة الضريبية على الوجه الأمثل.

وفي سياق متصل، قال محمود الشافعي، رئيس القطاع التكنولوجي بشركة «E-Tax» ، إن استغلال أحدث تقنيات علوم البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي وأداة ناجحة لامتلاك استراتيجية بيانات حديثة قادرة على تقديم أفضل تنظيم للبيانات وربطها بكفاءة.

وتابع أن هذا هو ما يضمن لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية اتخاذ أفضل القرارات وتحقيق الأهداف المنشودة ، والمتمثلة في الحفاظ على الموارد الضريبية ، وزيادة متحصلاتها ،وكشف حالات التهرب الضريبي وعدم الالتزام ، خاصة في ظل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي استطاعت وزارة المالية ومصلحة الضرائب نتيجة لجهودهم أن تمضي هذه المنظومة بنجاح في مراحلها المختلفة .