واشنطن: سفير أمريكا لدى روسيا سيعود إلى موسكو الأسبوع الجارى

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن السفير الأمريكى لدى روسيا، جون سوليفان، سيعود إلى موسكو خلال الأسبوع الجارى.

وقال برايس - في تصريحات للصحفيين - "يرجع هذا في جزء منه إلى أننا نظل ملتزمين بفتح قنوات اتصال مع الحكومة الروسية، سواء كوسيلة لتعزيز المصالح الأمريكية أو أيضًا للتقليل من خطر الوقوع في حسابات خاطئة بين بلدينا"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس عن عودة السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى واشنطن، حيث وصل إلى مطار جون إف كينيدى بمدينة نيويورك، قبل أن يتابع طريقه إلى السفارة فى واشنطن.

وتأتى عودة السفيرين فى إطار الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن خلال قمة جنيف يوم الأربعاء الماضى.

يذكر أن روسيا استدعت سفيرها من الولايات المتحدة لإجراء مشاورات في 21 مارس الماضي، بعد تصريحات بايدن التي قال فيها إن القيادة الروسية "ستدفع ثمن" محاولاتها المزعومة للتدخل في الانتخابات الأمريكية ورد إيجابا على سؤال عما إذا كان يعتبر بوتين قاتلا.

وفي 22 أبريل عاد السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان إلى واشنطن لإجراء مشاورات أيضا.

واتفق بوتين وبايدن خلال القمة التي عقدت بينهما في 16 يونيو الجاري على إعادة روسيا والولايات المتحدة سفيريهما.

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس، قال أمس، إن لقاء القمة بين رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ممكن، في حال تخلت موسكو عن "أنشطتها الخبيثة".

وقال والاس في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية: "للأسف لا نزال نرى أنشطة خبيثة، لكنني أعتقد أننا سنحكم على الرئيس بوتين تبعا لأعماله".

وأضاف أن "بوريس جونسون بلا شك منفتح على اللقاءات مع الجميع، عندما يكون من الضروري اتخاذ خطوة مهمة. ونحن نأمل بأن الخطوة باتجاه تطبيع العلاقات مع روسيا سنقوم بها، ولكن بعد أعمال معينة".

وتعليقا على اللقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، قال الوزير البريطاني إنه يمثل "انطلاقة مواتية".