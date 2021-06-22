ارتفاع أسعار بفضل ضعف الدولار قبل شهادة «باول»

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار الأمريكي مما زاد من جاذبية المعدن

الأصفر قبل شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أمام الكونجرس.

زاد الذهب في السوق الفورية 0.3% إلى 1787.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0454 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3% إلى 1787.70 دولار.

وقال جيفري هالي المحلل في أواندا "ارتفع الذهب الليلة الماضية مع تراجع الدولار في حين تستمر المعنويات المتفائلة في آسيا هذا الصباح...".

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين أمام منافسيه مما يخفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

والأنظار مسلطة الآن على شهادة باول أمام الكونجرس المقررة بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

ويقول باول في تعليقاته المعدة سلفا إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يبدي " تحسنا مستداما" من تداعيات كوفيد-19 والمكاسب الحالية في سوق العمل لكن التضخم "ارتفع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة".

ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم الذي قد يتبع إجراءات التحفيز.



على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 25.97 دولار للأوقية وهبط البلاديوم 0.1% إلى 2583.24 دولار وصعد البلاتين 0.9% إلى 1063.13 دولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب، أمس الإثنين، بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1776.10 دولار للأوقية بحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1775.5 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة "يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".

ونزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.