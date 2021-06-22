الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق تكشف أعداد إصابات ووفيات كورونا من الكوادر الطبية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 214 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة بين الأطباء والعاملين في المجال الصحي منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

ونقلت قناة ( السومرية نيوز) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي قولها إن الوزارة لم تقم بصرف الحوافز التي صوت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء أو تخصيص أراض لهم.

يذكر أن وزير الصحة السابق حسن التميمي، أعلن موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة 10 ملايين دينار لأسر ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة، تقديرا لجهودهم من أجل سلامة المصابين، مع منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.

 

إصابات كورونا في العراق

وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، عن أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية  جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفًا و910 حالات، حتى أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي  للإصابات في العراق إلى مليون و292 ألفًا و700 إصابة. 
 
وأضافت وزارة الصحة والبيئة في العراق أنه تم تسجيل 4776 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و204 آلاف و879 حالة.
 
وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 45 ألفًا و852 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونًا و315 ألفًا و464. 
 
وأوضح البيان أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق وصل إلى 781 ألفًا و851. 

الصحة العراقية الكوادر الطبية كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

تأكيد السيسي على موقف مصر الثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط يتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-6-2021 فى مصر

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا