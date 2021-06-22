العراق تكشف أعداد إصابات ووفيات كورونا من الكوادر الطبية

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، تسجيل 214 وفاة وأكثر من 38 ألف إصابة بين الأطباء والعاملين في المجال الصحي منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

ونقلت قناة ( السومرية نيوز) عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي قولها إن الوزارة لم تقم بصرف الحوافز التي صوت عليها مجلس الوزراء للمتصدين للوباء أو تخصيص أراض لهم.

يذكر أن وزير الصحة السابق حسن التميمي، أعلن موافقة مجلس الوزراء على صرف مكافأة 10 ملايين دينار لأسر ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة، تقديرا لجهودهم من أجل سلامة المصابين، مع منحهم المخصصات التي تتناسب مع حجم التحديات والتضحيات.

إصابات كورونا في العراق

وكانت أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، عن أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 16 ألفًا و910 حالات، حتى أمس الاثنين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم رصد 5235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و292 ألفًا و700 إصابة.



وأضافت وزارة الصحة والبيئة في العراق أنه تم تسجيل 4776 حالة شفاء جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع عدد حالات الشفاء في العراق إلى مليون و204 آلاف و879 حالة.



وأشار البيان إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 45 ألفًا و852 فحصًا مختبريًا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11 مليونًا و315 ألفًا و464.



وأوضح البيان أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا في العراق وصل إلى 781 ألفًا و851.