أوكرانيا: ارتفاع إصابات كورونا إلى مليونين و230 ألفاً و142

أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف اليوم الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ296 حالة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و230 ألفاً و142 حالة.

وكتب ستيبانوف - في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية - أن "أوكرانيا سجلت 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي"،وبعد تسجيل أحدث الإحصائيات، ارتفع عدد ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفاً و53 حالة وفاة.

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تماثل للشفاء 829 شخصاً، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليونين و152 ألفا و969 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة.

ووفقا لبيانات الجامعة، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع اجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و554 ألفا و275 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 602 ألف و92 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و977 ألفا و861 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 389 ألفا و302 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

