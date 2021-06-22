افتتاح أول نموذج مصري لتحويل المخلفات إلى طاقة في الفيوم اليوم

تفتتح الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانة مركز إطسا بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وكرستيان بيرجر سفير الإتحاد الأوروبي، والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، والدكتور مارتينوميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبو سنت مساعد وزيرة البيئة للمشروعات.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة.

مشروع إرشادى لإنتاجي 100 كيلووات كهرباء في الساعة

يعد هذا المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع ارشادى بسعة 2.5 طن فى اليوم وقدرة انتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، و يعتمد المشروع على اللامركزية فى تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم فى القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

وأكدت فؤاد أن ملف المخلفات شهد تطورا ملحوظا على مدى السنوات الـ7 الماضية، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لأئحتة التنفيذية والذى يعد خطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها (خطرة -صناعية-زراعية-صلبة بلدية-هدم وبناء) والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية فيها، حيث كانت هناك توجيهات القيادة السياسية لالإسراع فى وضع منظومة إدارة المخلفات الجديدة حيز التنفيذ والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت.