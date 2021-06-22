الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توافد طلاب الشعبة الأدبية على اللجان لأداء امتحان «التاريخ» التجريبي

طلاب
طلاب

توافد طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، على اللجان الامتحانية، لأداء الامتحان التجريبي في مادة التاريخ، الذي يعد بروفة لامتحانات نهاية العامة الدراسي. 

ويهدف هذا الاختبار إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه فى الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

ويعقد الامتحان لجميع الطلاب، سواء النظاميين أو المنازل أو التقسيم، بهدف الاستفادة من التجريبية الأخيرة قبل عقد الامتحانات النهائية، مؤكدًا أن الامتحان التجريبي الثالث، يبدأ بمادة العلوم لطلاب شعبة علمي علوم، الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة علمي رياضة، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

ويعقد الامتحان في مواد العلوم والرياضيات التطبيقية والتاريخ، الأربعاء الموافق 23 يونيو الجاري، للطلاب الذين لم يتسلموا جهاز التابلت، وسيتم عقد امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخمس الموافق 26 يونيو الجاري لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، امتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

الامتحان التجريبي امتحانات نهاية العام الامتحانات طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحانات النهائية

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