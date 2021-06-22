استعرضوا القوة وأحرقوا منزلا.. محاكمة عاجلة لـ9 متهمين في المطرية

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد حنفي رياض، إحالة 9 متهمين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة ضد أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الله. ع، عصام.ع، خالد. م، أحمد.ع، عفاف. م، إيمان. م، ومحمود. ذ، سهير. ا، هدى. م"، باستعراض القوة ضد المجني عليهم “فريال محمد، ومحمود علي، وهدى صالح ومحمود أحمد”، بقصد ترويعهم وإلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.

ووضع المتهمون النار عمدا في مبنى مسكون داخل المدينة، والمملوك للمجني عليها "فريال محمد مصطفى"، بأن قذفوا بزجاجات حارقة، كما ألقوا على المجني عليها زجاجات حارقة بقصد إصابتها، وضربوا المجني عليهم.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة استعراض القوة

وفي سياق متصل، تنص المادة 375 مكررمن قانون العقوبات، أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار".