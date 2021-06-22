الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعرضوا القوة وأحرقوا منزلا.. محاكمة عاجلة لـ9 متهمين في المطرية

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة أحمد حنفي رياض، إحالة 9 متهمين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة ضد أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة المطرية. 

وتبين من قرار الإحالة قيام المتهمين "عبد الله. ع، عصام.ع، خالد. م، أحمد.ع، عفاف. م، إيمان. م، ومحمود. ذ، سهير. ا، هدى. م"، باستعراض القوة ضد المجني عليهم “فريال محمد، ومحمود علي، وهدى صالح ومحمود أحمد”، بقصد ترويعهم وإلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم للخطر.

ووضع المتهمون النار عمدا في مبنى مسكون داخل المدينة، والمملوك للمجني عليها "فريال محمد مصطفى"، بأن قذفوا بزجاجات حارقة، كما ألقوا على المجني عليها زجاجات حارقة بقصد إصابتها، وضربوا المجني عليهم.

وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

عقوبة استعراض القوة

وفي سياق متصل، تنص المادة 375 مكررمن قانون العقوبات،  أنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار".

سلاح نارى ضرب حبس قسم شرطة نيابة شرق القاهرة احالة 9 متهمين المطرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

تأكيد السيسي على موقف مصر الثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط يتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-6-2021 فى مصر

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا