الثلاثاء 22 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لأول مرة منذ عامين.. «برنت» يتجاوز 75 دولارا للبرميل

النفط
النفط

ارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال في أوروبا اليوم الثلاثاء إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ حوالي عامين، في ظل مؤشرات على تراجع المعروض مع نمو الطلب على النفط في الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم عن المستوى الذي سجلته الأسعار في التعاملات الآسيوية بعد ارتفاعها بنسبة 1.9% أمس وهو أكبر ارتفاع يومي منذ حوالي 4 أسابيع. 

 في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام برنت مقارنة بخامات الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا، وهو ما يمكن أن يدفع مصافي النفط الآسيوية نحو التوسع في الاستيراد من خامات دول الخليج المرتبطة بخام دبي، بدلا من الخام القادم من المحيط الأطلسي المرتبط بخام برنت. 

وزاد الطلب على خام برنت القياسي خلال العام الحالي بأكثر من 40% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع حدة جائحة فيروس كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود. 

وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، يمكن أن يصل سعر خام برنت إلى 100 دولار للبرميل خلال العام المقبل.

 وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات بورصة العقود الآجلة الأوروبية اليوم بنسبة 0.4% إلى 23ر75 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، قبل أن يتراجع إلى 75.07 دولارا للبرميل بحلول الساعة السادسة وسبع دقائق صباحا بتوقيت لندن. 

واستقر سعر عقود تسليم يوليو المقبل لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي والتي ينتهي تداولها اليوم الثلاثاء عند مستوى 73.63 دولار للبرميل في تعاملات بورصة نيويورك للسلع، في حين استقر سعر عقود تسليم أغسطس عند مستوى 1ر73 دولار للبرميل.

سعر خام برنت كورونا لنفط خام برنت اوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

سنوات التصحيح

الأكثر قراءة

نتائج 3 إعدادي| نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور

التنظيم والإدارة يقر حركة تنقلات جديدة للموظفين فى 128 جهة

«الأتوبيس اتدمر».. أول فيديو لحادث «قطار حلوان»

تأكيد السيسي على موقف مصر الثابت إزاء الوضع في شرق المتوسط يتصدر اهتمامات الصحف

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-6-2021 فى مصر

حنين حسام تناشد رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم عليها (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الأدب فضلوه على التريند!

محمود خليل

الحمّار والخمّار والعطّار.. و«الفرنجة»

ماجد حبته

ليبيا فى «برلين».. كمان مرة!

د.أحمد الخميسى

الكتب فى حياتى

محمد مرعي

الانفتاح المصرى السعودى

ماجد حبته

إثيوبيا تنتخب.. وتنتحب

مؤمن المحمدي

وأنا أمشى عليه

د. منى حلمى

الموسيقى وقوة ونهضة البشر والدول

صور

بحضور المفتى ووزراء.. تشييع جثمان والدة وزير الشئون النيابية من مسجد المشير (صور)

«الخارجية»: إطلاق سراح 90 مصريًا كانوا محتجزين في طرابلس (صور)

جولة سياحية لضيوف مهرجان الإسماعيلية السينمائى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل انتخاب "رئيسي" رئيسًا لإيران؟

موقع إسرائيلى: لابيد سيزور الإمارات قريبا

نفتالي بينيت: لا نخوض صراعًا مع سكان غزة ونريد استعادة أسرانا