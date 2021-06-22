«الهجرة» تطلق فيديوهات للرد على استفسارات المصريين بالخارج

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن إطلاق فيديوهات تعريفية للرد على أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج، حول آليات استخراج جوازات السفر لأبناء المصريين بالخارج وآلية استخراج الأوراق الثبوتية، وسن التجنيد، ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، وذلك تأكيدًا للهُوية المصرية بالحصول على الأوراق الثبوتية المصرية من الجوازات وشهادات الميلاد والرقم القومي لأبنائنا بالخارج، وليس فقط التحدث باللغة العربية، وإنما نستهدف أيضًا توعية المصريين بالخارج بكافة المعلومات والخدمات تلبية لاحتياجاتهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن اللواء ناصر درغام، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة، والخبير في شؤون الجوازات والهجرة والجنسية، سيقوم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تَرد من المصريين بالخارج؛ لما له من خبرة في هذا الشأن، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التجنيد ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية، والتي سبق وأن تم التعاون معهم لتخصيص شباك واحد للمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بحرص الأسر بالخارج على تحميل تطبيق "اتكلم عربي" وتشجيع أبنائهم على التحدث بلغتهم الأم، مثمنة حرص الكثير من المصريين بالخارج على هويتهم المصرية وربط أبنائهم بتاريخهم وجذورهم، مضيفة أن الوزارة استقبلت الكثير من الاستفسارات من المصريين بالخارج، حول المواقف المختلفة منها: الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، سن التجنيد، استخراج شهادات الميلاد، وغيرهم، تزامنًا مع موسم الإجازات خلال الأشهر الحالية.

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أنه سيتم الاستمرار في تلقي أسئلة واستفسارات المصريين بالخارج عبر البريد الإلكتروني لوزارة الهجرة: [email protected]، وعبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع فيسبوك عبر الرابط: https://www.facebook.com/Moemigegy، وتطبيق «واتس آب» على الرقمين 01501888879 و 01501888897، مضيفة أن الرد سيتم تباعًا في سلسلة من الحلقات ضمن حملة "اتكلم عربي وعيشها مصري"، للرد على كافة هذه الاستفسارات في هذا الشأن، ويتم نشر الردود على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للوزارة.

وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على التواصل المستمر مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتذليل أي عقبة تواجه المصريين بالخارج، وتقديم الحلول المختلفة لأبنائنا بالخارج وتعميق ربط المصريين بالوطن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.