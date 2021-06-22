خلال أيام.. روسيا تبدأ استخدام لقاح «سبوتنيك لايت» المضاد لكورونا

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أنه سيتم البدء في استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة .

وأشار موراشكو في تصريحات له - إلى ارتفاع عدد الراغبين في تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقاطعة موسكو خلال الأيام الماضية، مضيفا أن "حملة التطعيم من شأنها تحقيق السيطرة على انتشار الفيروس في كافة المناطق ".

وكان موراشكو قد أعلن أمس أن روسيا ما زالت تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قائلا "شهدنا العام الماضي ارتفاعًا في معدل الإصابة بفيروس كورونا، لكن حدث تراجع في مرحلة معينة، والآن، نشهد مرة أخرى ارتفاعًا في الإصابات".

إصابات كورونا حول العالم

كما ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 178 مليونا و783 ألفا و439 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و873 ألفا و229 حالة.

ووفقا لبيانات الجامعة، تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و554 ألفا و275 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 602 ألف و92 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و977 ألفا و861 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 389 ألفا و302 حالة.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.