إندونيسيا تعد 31 موقع عزل ذاتي لاحتواء موقف «كورونا الصعب»

طلب قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية ليستيو سيجيت برابوو، اليوم الثلاثاء، من سلطات الصحة المعنية فى العاصمة جاكرتا، إعداد 31 موقعًا للعزل الذاتى، لتوقع معدل إشغال أعلى في مستشفى الطوارئ التابعة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة.

وقال برابوو، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (انتارا) الإندونيسية: "ندعو حكومة المقاطعة والزملاء للمساعدة في تنفيذ 31 موقعًا كمراكز عزل ذاتى".

وتابع "إن جاكرتا من بين المناطق التي شهدت ارتفاعًا في حالات الإصابة بكوفيد -19 في الأسابيع الأخيرة حيث وصلت حالات الإصابة بكوفيد اليومية في جاكرتا إلى 4800 حالة".

وأضاف أن حكومة جاكرتا رأت أنه من الضروري تعزيز قيود النشاط العام على نطاق صغير وتكثيف 3Ts وهما التتبع والاختبار والعلاج

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.