تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 22-6-2021 فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الثلاثاء الموافق 22 - 6-2021 حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 34 22

الإسكندرية 30 20

وادي النطرون 33 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 33 21

بلطيم 29 20

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 29 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 22

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 34 20

السويس 34 21

العريش 30 20

رفح 29 20

رأس سدر 36 23

نخل 34 12

نويبع 35 26

طابا 33 20

كاترين 31 17

الطور 33 23

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 37 26

مرسى علم 36 26

الفيوم 36 22

بني سويف 37 21

المنيا 38 21

أسيوط 39 22

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 41 24

أسوان 42 25

إدفو 43 25

أبوسمبل 42 24

الوادي الجديد 42 24

شلاتين 35 26

أبو رماد 35 26

حلايب 34 25

رأس حدربة 34 25

