ورشة عمل حول انتاج الأعلاف واللحوم والألبان تحت الظروف الملحية

ينظم مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع المركز القومي للبحوث ورشة العمل الأولى لمشروع استخدام الطحالب البحرية فى إنتاج الأعلاف الملحية والألبان واللحوم والأسماك تحت الظروف الملحية خلال الفترة من 28 – 29 يونيو الحالي.

وقال الدكتور حسن الشاعر مدير مركز التميز المصري للزراعة الملحية التابع لمركز بحوث الصحراء في تصريحات صحفية الثلاثاء، ان ورشة العمل تتناول عرض إنجازات السنة الأولى لمشروع “استخدام الطحالب البحرية فى إنتاج الأعلاف الملحية والألبان واللحوم والأسماك تحت الظروف الملحية” ومنها الإستفادة من الطحالب في إنتاج أعلاف غير تقليدية تتميز بالمحتوي الغذائي المرتفع لزيادة الإنتاج السمكي.

وكان قد استهل مركز بحوث الصحراء، نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة، بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح، حيث اقر مزارعو واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة، إن إقرار مثل هذه الممارسات تساعد علي التغلب علي العديد من التحديات التي تواجه التنمية الزراعية بالواحة، كذلك تعمل تنفيذ تلك الممارسات على زيادة جودة وإنتاجية المحاصيل، وتساهم في زيادة التوسع الافقي للرقعة الزراعية بالواحة، وذلك من خلال توفير كميات من المياه والأراضي الصالحة للزراعة.

ولفت زغلول، إلى أن هذه الممارسات تساهم بتوفير حوالي من 25 إلى 35% من كميات المياه التي تستخدم في عملية الري وذلك حين يتم اتباع ممارسات نظم الري الحديث، كذلك تزيد إنتاجية الفدان بواقع 15% من خلال اتباع النظم الزراعة المستدامة.