دراسة : لقاح فايزر يزيد من خطر الإصابة بمرض تخثر دم نادر

وجد باحثون إسرائيليون أن لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 يزيد من فرصة الإصابة بمرض دم نادر، يعرف بنقص الصفيحات الخثارية المصحوب بطفح أرجواني (TTP)، وفقا لما أعلنه مركز شامير الطبي في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، مرض نقص الصفيحات الخثارية المصحوب بطفح أرجواني (TTP) هو مرض مناعي ذاتي شديد يسبب تكوين جلطات دموية في العديد من أعضاء الجسم. ومن أعراضه الضعف والتعب والاضطرابات العصبية والنزيف وألم الصدر.

وقد أدى التشخيص المبكر والعلاجات الحديثة إلى زيادة فرص تعافي المريض من 10 بالمائة في الماضي إلى 80 بالمائة حاليا.

وتزايدت المخاوف بشأن وجود صلة محتملة بين مرض (TTP) ولقاح كوفيد-19 بعد زيادة معدل الإصابة بمرض الدم في إسرائيل، من حالتين أو ثلاث حالات سنويا إلى أربع حالات في شهر واحد.

ووفقا للمركز الطبي، وجد الباحثون لاحقا صلة زمنية بين التلقيح وظهور أعراض المرض.

وبعد الكشف، دعا المركز الطبي مرضى (TTP) المتعافين إلى التلقيح فقط بموجب تصريح طبي خاص والخضوع للمتابعة السريرية والمختبرية الدقيقة بعد التلقيح.

واقترح المركز أيضا أن يبقى الأشخاص الأصحاء على حذر بعد تلقي اللقاح وطلب الرعاية الطبية فورا في حال ظهور أعراض مرض (TTP).

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.