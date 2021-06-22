أخصائى يوضّح ما ينبغى على الأطباء عمله أثناء معالجة الأطفال

صاغ الطبيب الروسي يفغيني كوماروفسكي، المبادئ الأساسية لعمل طبيب الأطفال الناجح.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" يشير كوماروفسكي في مقطع فيديو على قناته في شبكة YouTube، أولا يجب أن يستخدم الطبيب الطرق العصرية في التشخيص والعلاج، التي اجتازت الاختبارات العلمية والتطبيقات العملية، واستخدام الأدوية ذات الفعالية المؤكدة، وعدم اللجوء إلى طرق الطب الشعبي و الطرق التداولة في العلاج، وهذا يتطلب من الأطباء مواصلة الدراسة وتبادل الخبرة بين الزملاء.

و يضيف خلال حديثه، في حالة شك الطبيب في أمر ما، عليه استشارة زملائه بدلا من الإسراع في وصف الأدوية.

كما أن على الأطباء والعاملين في مجال الطب التعاون مع أقرباء المرضى و الإجابة بصراحة عن جميع أسئلتهم واستفساراتهم دون القاء اللوم عليهم و إخافتهم. و على أطباء الأطفال تقديم المشورة اللازمة للأبوين عن أساليب العناية و الرعاية المناسبة، لأن العلاج ليس فقط استخدام الأدوية، بل الالتزام بنظام غذائي صحي وغير ذلك.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقريرها يقول "العلاقة المتبادلة بين الطبيب والأبوين هي مثل الزواج: فعند عدم وجود الثقة و التفاهم المتبادل بين الطرفين ، يجب الانفصال".

وأشار إلى أنه لا يحق للطبيب ابتكار أمراض غير موجودة و وصف علاج لها، أو استخدام المعالجة المثلية.

ويشير كوماروفسكي في حديثه، إلى ضرورة تقاسم المسؤولية بين الوالدين في رعاية الطفل قبل و بعد ولادته، فضلا عن ضرورة اتباع القواعد التي وضعها الوالدان لبقية أفراد الأسرة، و الاهتمام بالتغذية، و ضرورة التطعيم ضد مختلف الأوبئة، وعدم الإفراط في استخدام الحقن العضلي و غيره من الإجراءات المؤلمة الخاصة بالأطفال صغار السن و حديثس الولادة.