الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الولايات المتحدة تهنئ أرمينيا على الانتخابات التشريعية

أرمينيا
أرمينيا

هنأت الولايات المتحدة شعب أرمينيا على الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت يوم الأحد الماضي، داعية المتنافسين إلى احترام النتائج.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "نرحب بالتقييم الإيجابي العام من قِبل بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ويسعدنا أن الاستنتاجات الأولية أشارت إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناخبين بشكل عام، وكان المتنافسون قادرين على القيام بحملاتهم بحرية".


وعبرت الوزارة عن قلقها بشأن "الاستقطاب الشديد والخطاب التحريضي بين المتنافسين الرئيسيين"، وحثت شعب أرمينيا من جميع الانتماءات السياسية على احترام نتائج هذه الانتخابات بمجرد التصديق عليها.


كانت بعثة المنظمة قد وصفت الانتخابات بأنها كانت "تنافسية وجيدة التنظيم"، معتبرة أن فرز الأصوات كان "شفافا إلى حد كبير".


وقد حصل حزب "العقد المدني" -الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان- على حوالي 53.9 في المائة من الأصوات، بعد فرز كل بطاقات الاقتراع، ما سيسمح له بتشكيل حكومة جديدة بمفرده وإعادة تعيين رئيس الحكومة الحالي.

 

 وفي سياق متصل ، قال باشينيان في كلمة بُثّت مباشرة "نعلم أنّنا حقّقنا نصراً مقنعاً في الانتخابات وأنّنا سنحظى بغالبيّة مقنعة في البرلمان".

 

وأضاف "منحنا الشعب تفويضاً  ويجب أن نستخدمه على الفور".

 

وتابع باشينيان "الشعب الأرميني أعطى التفويض لحزبنا +العَقْد المدنيّ+ لحكم البلاد، ولي أنا شخصيّاً كي أقوده بصفة رئيس للحكومة".

 

وأحرز باشينيان تقدّماً كبيراً في الانتخابات المبكرة التي جرت الأحد، وفق ما أظهرت نتائج جزئيّة نشرتها لجنة الانتخابات المركزيّة في هذه الجمهوريّة السوفياتيّة السابقة.

 

وحصل حزب باشينيان "العَقْد المدني" على نحو 59% من الأصوات، مقابل نحو 19% لحزب منافسه الرئيس السابق روبرت كوتشاريان، وذلك بعد فرز الأصوات في أكثر من 30% من مراكز الاقتراع.

 

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