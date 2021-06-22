نسرين يوسف عن فيلم «فرحة»: سعيدة بردود الأفعال الإيجابية

أعربت الفنانة نسرين يوسف عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي حققها فيلمها الروائي القصير "فرحة"، و ذلك خلال عرضه الأول جماهيريا بسينما الهناجر بدار الأوبرا، موضحة أنها تنتظر عرضه قريبا في عدد من المهرجانات المهمة، من أبرزها: مهرجان مالمو للسينما العربية، و مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وقالت نسرين يوسف بطلة الفيلم - بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط - إنها كانت قلقة بشكل كبير من خوضها لهذه التجربة، خاصة أن العمل يستعرض القهر بأشكاله الذي تتعرض له المرأة، مؤكدة أن أداءها لدورها في فيلم "فرحة" لم يكن سهلا بالنسبة لها علي الإطلاق، و تطلب منها جهدا كبيرا، خاصة أنها كانت تعيش صراعا نفسيا طوال أحداث الفيلم، بسبب القهر والتعنيف الذي تتعرض له بسبب زواجها من رجل سادي ومدمن أُجبرت على استكمال حياتها معه وذلك خشية من المجتمع.



وأبدت نسرين سعادتها لظهور ابنتها رولا عياد لأول مرة بالفيلم، حيث قدمت مشهدا واحدا تضمن استحضارًا (فلاش باك) لحياة فرحة و أحلامها وطموحاتها و ذلك في مرحلة الطفولة، و كيف قضى المجتمع على كل هذه الأحلام بداية من أهلها الذين تخلصوا منها بتزويجها و هي في سن صغيرة من ابن عمها المدمن، لتستمر في رحلتها مع المعاناة و القهر، إلى أن تحدث المفاجأة في نهاية الأحداث، حيث تقرر فرحة التمرد على هذه الحياة و تتخلص من كل معالم أنوثتها.



جدير بالذكر أن فيلم "فرحة" من إنتاج وحدة دعم سينما الشباب بالمركز القومي للسينما، من سيناريو و حوار و إخراج المخرجة التونسية جيهان إسماعيل، و بطولة نسرين يوسف، بيتر المصري، خليل جميل، الطفلة رولا عياد، مدير التصوير كريم محمد.