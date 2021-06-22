مصرع سيدة على يد دجالين بمطروح

استقبلت مستشفى مطروح العام "عسرانة، ع، ع"، وتبلغ من العمر 54 عامًا جثة هامدة، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها تبين توقف عضله القلب وبها آثار كدمات حديثة بالساقين واليدين ومنطقة البطن والظهر وعلامات حروق باليدين، وتم التحفظ على الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وقال مصدر أمني، في تصريحات لـ"الدستور"، أن السيدة تعرضت للتعذيب علي يد دجالين، وذلك عقب بدء جلسة روحانية لاستخراج الجان من جسد السيدة، وعقب الانتهاء من جلسة العلاج لفظت السيدة الخمسينية أنفاسها الأخيرة.

وأوضح أنه تم القبض علي المتهمين بتعذيب السيدة وتم عرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واستمرار التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وكانت محافظة مطروح قد شهدت مصرع سيدة مجهول الهوية وإصابة 6 أشخاص آخرين، وذلك إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى القرى السياحية بسيدي عبدالرحمن شرق مطروح، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقال محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، أن غرفة الطوارئ تلقت إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام إحدى القرى السياحية في سيدي عبدالرحمن شرق مطروح، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى.

وأوضح مشرف غرفه الطوارئ بصحة مطروح، أن مستشفي العلمين النموذجي استقبلت سيدة مجهوله الهوية و6 أشخاص آخرين، حيث تم إسعافهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم فور وصولهم من قبل طاقم طبي مجهز على أعلى مستوى.

وأضاف مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن المصابين هم: "وليد حامد محمد ويبلغ من العمر ٢٣ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وسهيلة رأفت محمود وتبلغ من العمر ١٩ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري".

كما أصيب أحمد موسى عوض، ويبلغ من العمر ٢١ سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات وسحجات بالجسم، وجوري هشام مصباح وتبلغ من العمر ٣ سنوات مصابة باشتباه مل بعد الارتجاج وجرح بفروة الرأس، وعبدالرحمن أبو الفتوح عبدالوارث ويبلغ من العمر ٢٧ سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالضلوع و كدمات وسحجات بالجسم، ودنيا محمود محمد وتبلغ من العمر ١٨ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم، بالإضافة إلى جثمان سيدة مجهولة الهوية، حيث تم إجراء انعاش قلبي ورئوي والحالة لم تستجب، وجميعهم من محافظة الإسكندرية.