متحف سيدنى بأستراليا يستقبل معرض رمسيس وذهب الفراعنة فى 2023

قال موقع concreteplayground الأسترالي، إن متحف سيدني العام في أستراليا سوف يستقبل معرض رمسيس العظيم وذهب الفراعنة في 2023، مشيرًا إلى الاستعدادات الضخمة والميزانية الكبيرة المخصصة لمثل هذا الحدث الفريد الذي سيمكن سكان سيدني من النظر إلى مقتينات رمسيس وتوت عنخ آمون عن قرب دون مغادرة أستراليا.

وتابع الموقع: "كان من المفترض أن يستقبل المتحف معرض توت عنخ آمون ولكن نظرًا لجائحة كورنا تم الغاء هذا المعرض، ولكن الاستعدادت لاستقبال معرض رمسيس تجري على قدم وساق".

وتابع الموقع: "بحلول صيف عام 2023، سيستضيف المتحف معرض رمسيس العظيم وذهب الفراعنة، هذه المرة سيكون هناك أكثر من 180 قطعة أثرية نادرة معروضة، بما في ذلك مومياوات حيوانات وأقنعة ملكية وتمائم وغيرها من الكنوز الذهبية من مقبرة الحاكم".

وبالتركيز على فرعون مصر الثالث من سلالتها التاسعة عشرة - الحاكم المعروف أيضًا باسم رمسيس الثاني، والذي حكم من 1279 إلى 1213 قبل الميلاد - من المقرر أن يكون هذا العرض كبيرًا، و في الواقع ستكون أكبر مجموعة من مقتينات رمسيس الثاني تغادر مصر على الإطلاق، وستكون أيضًا أول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود تترك فيها مقتينمات رمسيس الثاني الأراضي المصرية أى أن سكان سيدني سيكونون قادرون على رؤية الأشياء التي لم يرها أحد خارج مصر لأكثر من 30 عامًا.

تم إنشاء معرض رمسيس العظيم وذهب الفراعنة من قبل معارض التراث العالمي وبدعم من وزارة السياحة والآثار المصرية ، كما سيسمح للحضور بدخول ستكون قادرًا على مشاهدة أول فيلم وثائقي كامل تم إنتاجه على الإطلاق حول قبر رمسيس الثاني أيضًا.

وسيحصل المعرض على تمويل من ميزانية نيو ساوث ويلز 2021-2022 ، كجزء من 40 مليون دولار يتم تخصيصها لاستضافة معارض ثقافية كبرى من جميع أنحاء العالم إلى الولاية في السنوات الأربع المقبلة.

سيعرض رمسيس العظيم وذهب الفراعنة في المتحف الأسترالي ، 1 شارع ويليام ، سيدني ، في صيف عام 2023 - مع التواريخ والتفاصيل الدقيقة التي لم يتم الإعلان عنها بعد.