«جريك ريبورتر» تبرز لقاء السيسى مع رئيس الوزراء اليونانى

احتفت صحيفة جريك ريبورتر بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، مشيرة إلى أن البلدين اتفقتا على ضرورة تجنب التوترات في البحر المتوسط.

وقالت الصحيفة لقد اتفق رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تجنب توترات جديدة في شرق البحر المتوسط ​​خلال اجتماعهما في القاهرة أمس الإثنين.

وشدد ميتسوتاكيس على ضرورة تجنب "مغامرات جديدة في منطقتنا" ، وقال رئيس الوزراء اليوناني إن "الترسيم الجزئي للمناطق البحرية (مع مصر) هو مثال على التعاون الثنائي ونموذج إيجابي للمنطقة.

يذكر أن هذا الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، يحدد منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط​​، والتي بدورها تمنح البلدين حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة.

كما أن الاتفاق المصري اليوناني أضفى السلام والشرعية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتوقع أن يتم توسيع هذا لاحقًا ليشمل العرض المتبقي للمناطق البحرية المشتركة.

وقال ميتسوتاكيس إنهم ناقشوا القضية القبرصية - والتي شكر رئيس الوزراء اليوناني الرئيس السيسي على دعم مصر المستمر لحل اتحاد ثنائي الطائفتين ، وكذلك التطورات في ليبيا ، وخاصة انسحاب جميع القوات الأجنبية من أجل استقرار البلاد.

وقال ميتسوتاكيس إن السيسي يشارك اليونان استياءها من عدم دعوة اليونان لحضور اجتماع عملية برلين القادم بشأن ليبيا ، الذي سيعقد يوم الأربعاء، بينما أيدت اليونان مصر في مخاوفها بشأن إمدادات المياه المستقرة لمياه نهر النيل.

وقال إن اتفاقية البيئة والطاقة الجديدة التي وقعها البلدان خلال هذه الزيارة هي خطوة تخدم ازدهار الشعبين .

وقال الرئيس السيسي بعد لقائهما:"هناك علاقات صداقة عميقة بين اليونان ومصر، وكان الشعبان على اتصال لأول مرة منذ 3000 عام".

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة أصبح التعاون على المستويين الاقتصادي والعسكري - سواء على المستوى الثنائي أو مع قبرص - أكثر كثافة.

وقال السيسي إن من بين القضايا التي ناقشوها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون السياحي ، وتبادلوا وجهات النظر حول التنمية الإقليمية.

وشدد على الحاجة إلى احترام القانون الدولي ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة ، وقال إنه من الضروري تعزيز التعاون الثلاثي بين اليونان ومصر وقبرص.

وقالت مصادر دبلوماسية إن ميتسوتاكيس يزور مصر بدعوة من السيسي الذي زار أثينا قبل سبعة أشهر ، وهو جزء من جهود اليونان لتحسين التعاون الثنائي.

في وقت سابق ، زار ميتسوتاكيس النصب التذكاري للجندي المجهول في مصر ، حيث وضع أكليلين من الزهور ، أحدهما عند النصب التذكاري للجندي المجهول والآخر عند قبر رئيسها السابق المقتول ، أنور السادات.