الثلاثاء 22 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

إطلاق نار بولاية
إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كولورادو الأمريكية مقتل شخصين، بينهما رجل شرطة في حادث إطلاق النار بمدينة أرفادا في الولاية.

 

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بوقوع "حادث مشبوه" في منطقة أولدي تاون في محل تجاري بمدينة أرفادا في حوالي الساعة 13:30 ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي (19:30 توقيت جرينيتش).

 

وعلى صعيد آخر، لقي شخص مصرعه، و أُصِيب ستة آخرين، جراء إطلاق نار في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية.


وذكرت إدارة شرطة أوكلاند -في بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن هناك خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، بالإضافة إلى امرأتين بالغتين، سارت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابة بطلق ناري.


وأضافت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال -يبلغ من العمر 22 عامًا من مدينة سان فرانسيسكو- أُعلن عن وفاته في المستشفى، لكنها أشارت إلى أن الستة الآخرين في حالة مستقرة.


وبعد وقوع إطلاق النار، أفادت الشرطة بأنه تم إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا و هما يفران من المنطقة، ولم يذكر المسؤولون أي معلومات عن أي من المشتبه بهما.

 

وفي وقت سابق، شهدت ولاية كاليفورنيا الأمريكية،  حادثة إطلاق نار في وسط المدينة، أدت لسقوط عدد من القتلي.
 

وأعلنت الشرطة في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا،  عن أنها تتعامل مع واقعة إطلاق نار في منطقة وسط المدينة.


وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة سانتا كلارا على تويتر تمت السيطرة على المهاجم.

 

وذكرت المحطة المحلية من شبكة إن.بي.سي نقلا عن مصادر لم تحددها، أن الواقعة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى.

 

وذكر موقع "سي إن إن"، أن الحادثة وقعت قرب ساحة لتصليح المركبات تابعة لهيئة مواصلات منطقة فالي.

 

وقالت المتحدثة باسم هيئة مواصلات منطقة فالي، إن الهجوم الدموي أسفر عن عدد من القتلى.

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