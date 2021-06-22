الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل ودراجي يعربان عن استعدادهما للتعاون بشأن الهجرة

ميركل ودراجى يعربان عن استعدادهما للتعاون بشأن الهجرة

ميركل ودراجى
ميركل ودراجى

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي، عن استعدادهما للتعاون بشأن قضية الهجرة، وذلك بدعم من تركيا.
 

و حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، قال الزعيمان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعهما في العاصمة الألمانية برلين  إنهما تبادلا وجهات النظر بشأن إطار جديد للهجرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
 

وأشارت ميركل إلى أنه في الوقت الذي تتضرر فيه إيطاليا وألمانيا بدرجة متفاوتة من تدفق المهاجرين إلى أراضيهما، فإنهما تتفقان تمامًا حول كيفية معالجة المشكلة.
 

وقالت ميركل: "علينا التركيز على البلدان التي يأتي منها هؤلاء الأشخاص. ويجب أن نستبدل الهجرة غير الشرعية بالهجرة الشرعية".
 

وأضافت ميركل: "السؤال الرئيسي هو: كيف يمكننا التوصل إلى اتفاق مع بلدان منشأ الهجرة ، وخاصة في أفريقيا ، لإعادة الأشخاص الذين لا يحصلون على لجوء إلى ديارهم ".
 

كما تحدثت ميركل عن دور تركيا في استقبال اللاجئين من سورية ومنعهم من السفر إلى أوروبا قائلة: "لتركيا الحق الكامل في استمرار تلقي الدعم منا".
 

وأوضحت ميركل أنها تتفق مع دراجي "أنه بدون مزيد من التعاون مع تركيا لن نتمكن من إحراز تقدم ومن المقرر أن ينتهي الاتفاق محل النزاع بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة في نهاية هذا العام.

 

وأوضح الزعيمان أنهما يشتركان أيضًا في المواقف بشأن روسيا والصين وناقش دراجي وميركل أيضًا مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، حيث قالا إن انتشار السلالات الجديدة يحتاج إلى مراقبة عن كثب.

 

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تعاون ميركل هجرة الهجرة استعداد عرب للتعاون بشأن

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