لافروف يستقبل نظيره الفنزويلى لبحث مكافحة كورونا

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيستقبل الثلاثاء نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا، ويبحث معه التعاون بين روسيا وفنزويلا في محاربة فيروس كورونا وغيرها من القضايا.

ويزور الوزير الفنزويلي موسكو خلال الفترة بين 21 و23 يونيو، وأشارت الخارجية الروسية إلى أن اللقاء الحالي سيعقد في الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين موسكو وكاراكاس، مشيدة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ومن المقرر أن يركز لافروف وأرياسا على محاربة فيروس كورونا، علما بأن فنزويلا أصبحت أول دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية، تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وسيبحث الجانبان التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المجال الإنساني.

ورغم وباء فيروس كورونا، حققت روسيا وفنزويلا زيادة في التبادل التجاري بينهما.

وعن الأزمة الفنزويلية أكدت الخارجية الروسية على موقف موسكو المبدئي الداعي إلى "تسوية الخلافات في المجتمع الفنزويلي بالطرق السلمية والسياسية المبنية على إجماع الفنزويليين".

وأكدت موسكو أنها "ستواصل تقديم الدعم للشعب الفنزويلي في حماية سيادته والحق في اختيار طريقه للتطور".

ودانت "العقوبات أحادية الجانب غير الشرعية التي تقوض اقتصاد فنزويلا وتحد من قدرات سلطاتها على منع انتشار كوفيد 19 بشكل فعال، وشراء الأغذية والمعدات الطبية والأدوية الضرورية".



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.