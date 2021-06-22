بالصور.. حمو بيكا يشعل حفله الغنائى فى مطروح

أشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائى الذي تم تنظيمة في أحد فنادق مطروح بكورنيش مدينة مرسي مطروح بحضور المئات من أهالي مطروح والمصطافين.

حفلة حمو بيكا بمطروح

وقبل دخول الأهالي والمصطافين لحضور الحفل الأول لحمو بيكا تم التأكيد علي الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخول وخروج متابعى الحفلة لمنع أى تزاحم.

حفلة حمو بيكا بمطروح

وقدم الفنان الشعبي حمو بيكا العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور فى أول حفل له بمدينة مرسي مطروح.

حفلة حمو بيكا بمطروح

كما شارك في إحياء الحفل بأحد فنادق مطروح مع حمو بيكا على قدورة ونور التوت vip الدخلاوية.

حفلة حمو بيكا بمطروح