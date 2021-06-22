الثلاثاء 22 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير محاضر تموينية متعددة بمراكز ومدن الغربية

حملة تموينية بالغربية
حملة تموينية بالغربية

شنّت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

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حملة تموينية بالغربية
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حملة تموينية بالغربية

ونجحت حملة على مركز قطور بمحافظة الغربية، في تحرير 6 محاضر جنح أمن دولة طوارئ، لتشغيل أصحاب المخابز مخابزهم قبل مواعيد العمل الرسمية بساعات، بهدف الاستيلاء على قدر كبير من وزن رغيف الخبز، كما تم تحرير 14 مخالفة نقص وزن، ومخالفة خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين عدم وجود لوحة إعلانية، بإجمالى 23 مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار إخطار النيابة العامة.

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حملة تموينية بالغربية
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حملة تموينية بالغربية

كما تم ضبط مصنع لتصنيع الاعلاف، بدائرة مركز السنطة، يعمل بدون ترخيص ويستخدم في التصنيع مادة من الأملاح مجهولة المصدر ومدون عليها بيانات باللغة الأجنبية، وكذلك صنع في مصر، وبدون فواتير، تم التحفظ على كمية قدرها طن واحد على ذمة القضية، كما تم ضبط كمية قدرها طن ونصف من مركزات أعلاف مجهولة المصدر وبدون بيانات ولا فواتير تدل على مصدرها، وتحرر المحضر رقم ١٢٩٠٨ جنح السنطة، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المنظفات بدون ترخيص يستخدم مادة خام تسمي "سلفونيك اسيتك" مجهولة المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ علي 20 شيكارة وزن الواحدة 25 كيلو، وتم تحرير المحضر رقم ١٢٩٠١ جنح السنطة، كما تم تحرير المحاضر أرقام ١١٦٨، ١١٦٩ بيع سجاير بأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط أسطوانتي غاز منزلي بأحد المخابز السياحيى محظور استخدامها في الأنشطة التجارية لاستخدامها في التسوية بالمخبز وجار العرض على النيابة العامة.

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حملة تموينية بالغربية

وكذلك تم ضبط 2 طن طن سكر داخل مصنع تعبئة بمدينة السنطة، يقوم بتقليد علامات تجارية مملوكة للغير، وتم ضبط  300 عبوة مبيد زراعي منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة، بجانب كمية من أقراص غلال محظور تداولها، داخل محلات بيع مبيدات زراعية بمركز السنطة، وتم التحفظ على 500 كيلو زيت مجهول المصدر بمركز طنطا داخل مخزن غير مرخص وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ العرض على النيابة.

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حملة تموينية بالغربية
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حملة تموينية بالغربية
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