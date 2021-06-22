الولايات المتحدة تسعى لتسلّم رجل الأعمال التركى قرقماز المتهم بـ«تبييض الأموال»

أعلنت الولايات المتحدة عن سعيها لتسلّم رجل الأعمال التركي سيزجين باران قرقماز المحتجز في النمسا منذ مطلع الأسبوع، للمثول أمام القضاء الأمريكي بتهمة تبييض الأموال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت وزارة العدل التركية في بيان لها، إنه "وفقا للائحة الاتهام، فقد قام قرقماز بتبييض أكثر من 133 مليون دولار من عائدات الاحتيال، عبر حسابات بنكية كان يسيطر عليها في تركيا ولوكسمبورج".

وعلى صعيد آخر انطلقت أول رحلة سياحية تنطلق من ميناء أمريكي منذ أن تسببت جائحة كورونا في تعليق الرحلات قبل 15 شهرا.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" وصل المسافرون إلى رصيف ميناء ميامي وهم يجرون حقائبهم، في مشهد لم يحدث في أكبر ميناء للرحلات البحرية منذ مارس 2020.

ويمكن أن تحمل السفينة "فريدوم أوف ذا سيز" 4500 راكب ومن المتوقع أن تقل 650 راكبا في أول جولة والتي تستمر ليلتين، وجميعهم من موظفي رويال كاريبيان المتطوعين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كارولينا خيمينز (25 عاما)، وهي طالبة حقوق تلقت دعوة للمشاركة في الرحلة: "أشعر حقا أنني بأمان مع الكمامة، وقد تلقيت التطعيم، لذلك أشعر بالراحة إزاء هذا".

وأضافت: "أمر مؤسف أن استغرق الأمر كل هذا الوقت للعودة، لكنني أعتقد أنه شيء ما كان أحد ليستطيع التحكم به، وأنا سعيدة أننا هنا الآن ونعود إلى الوضع الطبيعي".

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.