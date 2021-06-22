الثلاثاء 22 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هزة أرضية تضرب جزر دوديكانيز

هزة أرضية
هزة أرضية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.9 درجة ضربت جزر دوديكانيسيا في اليونان والمنطقة الحدودية مع تركيا.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار المركز إلى أن الهزة وقعت على عمق كيلومترين، فيما لم تصدر حتى الآن أي تقارير عن وقوع ضحايا بشرية.

 

يذكر أن هزة أرضية وقعت في مدينة إسطنبول التركية السبت الماضي، شعر بها الأهالي في عموم المدينة وكانت قوتها 3.9 درجة، ومركزها منطقة قارطال في الشطر الآسيوي من المدينة.

 

وتسببت الهزة بحالة من الذعر لفترة وجيزة لدى بعض المواطنين في الشطر الآسيوي، حيث سارعوا إلى مغادرة منازلهم وأماكن عملهم.

 

وفي الآونة الأخيرة وقعت عدة زلازل في العديد من الدول على مستوى العالم، كان آخرها هزة أرضية بقوة 6.4 درجة وقعت على بعد 200 كيلومتر قبالة سواحل تونجا جنوب المحيط الهادئ.

 

كما رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي EMSC، في 20 أبريل الحالي، بأن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نياس في إندونيسيا.

 

وفي النمسا، شعر السكان بالهزات في مناطق وولايات مثل العاصمة فيينا وهولابرون و بورغنلاند وسالزبورج.

 

جدير بالذكر أنه قد أكد وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، التزام بلاده بزيادة التعاون الدولي من أجل تنفيذ برامج نزع السلاح و دعم التعددية و الطرق الدبلوماسية لتحقيق السلام على أسس مستدامة.

 

وقال شالينبرج، في تصريح: "يمكننا فقط حل التحديات العالمية بالعمل معًا، لهذا نحتاج إلى نظام فعال متعدد الأطراف".

 

وتم رصد هزة أرضية بقوة تتراوح بين 4.2 إلى 4.5 درجة بمقياس ريختر ضربت مناطق جنوبية في كل من إسرائيل والأردن.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية أنها رصدت هزة أرضية بقوة 4.2 درجة وقعت جنوب إسرائيل وكان مصدرها في البحر الأحمر على بعد 68 كيلومترا من شمال مدينة إيلات السياحية.

 

بدوره، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بالتزامن مع ذلك بتسجيل هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على بعد 74 كيلومترا من شمال غرب مدينة العقبة الساحلية جنوب المملكة والتي تقابل إيلات.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الهزة الأرضية شعر بها سكان محافظات الكرك و الطفيلة ومعان جنوب الأردن.

ضرب لتر التركى هزة أرضية اليونانية الحدود اليونانية التركية اليوناني الحدود اليونانية تركي يوناني الحدود

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