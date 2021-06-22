«الأبحاث المتخصصة فى السينما» فى حلقة نقاشية بمهرجان الإسماعيلية

عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة حلقة نقاشية، أدارها الناقد أحمد عبد العال، حول مجموعة من الأبحاث المتخصصة في السينما التسجيلية والتي تم طبعها في كتاب يحمل اسم "السينما الوثائقية.. النوع الفيلمي سقوط الحدود والقيود" والذي قام بتأليفه كل من (أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي)

مهرجان الإسماعيلية

وقالت الناقدة علياء طلعت إن بحثها عن الديكودراما وهو اختراع معروف وموجود حاليا بكثرة في كثير من الأفلام، مثلا في العروض الخاصة بالمهرجان شاهدت فيلم "بيت اتنين تلاتة" أمس ومن وجهة نظرها يحوي عناصر الديكودراما.

ومن جانبه، قال الناقد "رامي المتولى" إن ورقته البحثية تبحث عن تاريخ مصر فى تعاملها مع السينما التسجيلية منذ البداية، وبدأت السرد فى تطورها التاريخى حتى لو كان هذا التطور بطيئا تحدثت عن الحراك السياسي الذى كسر حالة الجمود في السينما التسجيلية بعد الرائد محمد بيومي.

مهرجان الإسماعيلية

وأضاف أنه نوع هجين من السينما التسجيلية والروائية الفيلم به مشاهد تمثيلية وكل الأفلام التسجيلية تعتمد على الوثائق وهناك من يلجأ إلى إعادة تمثيل أجزاء معينة لاستخدامه كنوع من الماتريال.

وأشارت علياء طلعت إلى أن الديكودراما لها استخدامات خاصة، وليس من الضروري أن يتم الاعتماد عليه كنوع من الاستسهال في الصناعة، فهناك عناصر لابد أن تتوافر في البناء الدرامي للعمل حتى يمكن أن نقول عنه ديكودرامي.

مهرجان الإسماعيلية

وقال الناقد السينمائي عصام زكريا إن مسألة الانواع السينمائية مهمة جدا وحديث الساعة لكن أن يكون هناك اتفاق على انواع هى موجوده بالفعل واول كتاب كان صادر على تحديد الأنواع السينمائية لدرجة أنه حدد رد فعل الجمهور الذى يشاهد الكوميديا وعلى التراجيديا.

وأضاف زكريا ان الفكرة هنا مرتبطة بالوظيفة ومن حق الفنان أن يتجاوز الأنواع ويخلق انواع جديدة منها الأنواع الهجينة حتى لما ظهرت تلك الأنواع كانت قليلة طوال الوقت لابد أن نظل في ترس متمسكين به حتى لا ندخل في فوضى عشوائية.

مهرجان الإسماعيلية

وأشار إلى أنه من حق الفنان كسر القواعد، لكن من خلال فلسفة ما لأن مرحلة الفوضى المفترض أنها مرحلة انتقالية فقط ولابد أن يظل الفيلم التسجيلى له وظيفة محددة.

من جانبه، قال الناقد ياقوت الديب إن هناك أكثر من 24 شكلًا من الأشكال للأفلام ويتحدد ذلك من خلال المضمون وهناك فرق بين نوعية الفيلم وشكل الفيلم.

واشار الناقد محمد سيد عبد الرحيم إلى إن النقاد طوال الوقت يحاولون فهم الظواهر لتثبيتها، السينما التسجيلية منذ البداية تحاول تبحت عن الحقيقة.

مهرجان الإسماعيلية

وأضاف أن من أشهر تعريفات النقد المصرى للفيلم التسجيلي هو التجسيد الفنى للواقع، وقد تأثر المخرجين المصريين بذلك وتحديدا جيل الستينات والسبعينات وحاولوا أن يوثقوا الواقع، لكن هناك فرق كبير بين الحقيقة والواقع فكلاهما غير متطابق، لأن الحقائق من الممكن أن تتغير واعتقد أن ذلك مثبت فى التاريخ.