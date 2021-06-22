إيطاليا تبدأ فصل الكوادر الطبية الممتنعة عن التطعيم بلقاح كورونا

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات بدأت بفصل الكوادر الطبية الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما بشأن محاربة فيروس كورونا في 1 أبريل الماضي، ينص على التطعيم الإلزامي للكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.

وتضمن المرسوم إمكانية إقصاء الكوادر الذين لم يتلقوا اللقاح عن العمل حتى 31 ديسمبر 2021.

وكان من الضروري تقديم المعلومات حول الكوادر الذين رفضوا التطعيم حتى 16 أبريل، لكن العملية استغرقت أكثر من شهرين، والآن بدأت السلطات بفصل الدفعة الأولى من الكوادر.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا قد أعلن يوم الجمعة أن حملة التطعيم ستكون طوعية لغير الكوادر الطبية.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 46 ألفا من الكوادر الطبية، أو 2.3% من عددهم الإجمالي، لم يتلقوا اللقاح بعد.

وانطلقت حملة التطعيم في إيطاليا يوم 27 ديسمبر الماضي وتخطط السلطات الإيطالية لتطعيم 80% من السكان وتحقيق مناعة القطيع بحلول سبتمبر المقبل.

وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 46.2 مليون جرعة من اللقاحات، وتلقى أكثر من نصف الإيطاليين الجرعة الأولى، و15.9 مليون شخص الجرعتين، ما يشكل 29.4% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة.



إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.